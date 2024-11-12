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حماس: الإدارة الأميركية تصر على منح حكومة الإحتلال الفاشي المزيد من الفرص والوقت للمضي في عدوانها وجرائمها

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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