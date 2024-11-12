الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المندوب الروسي في مجلس الأمن: الاميركيون يمنحون الاسرائيليين الوقت لاكمال العدوان في غزة وسوف نعد مشروع قرار يضع حدا للمعاناة

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :