الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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القناة 12 الإسرائيلية عن عائلات أسرى الإحتلال: المؤشرات على حياة الأسرى تتناقص ولم نتلق منذ وقت طويل إي إشارات عنهم

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

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