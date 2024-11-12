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حركة حماس: الإدعاءات الأميركية بتحسين الوضع الإنساني في غزة تكذبها التقارير الأممية التي تؤكد وجود مجاعة شمالي القطاع

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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