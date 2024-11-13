الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات جوية إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :