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جيش الإحتلال ينسف مباني سكنية غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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