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مصادر لبنانية: طائرات الإحتلال تلقي بالونات حرارية فوق مطار بيروت الدولي

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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