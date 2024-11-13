الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الأميركي يعترف بشنه عدوانا جويا على مدينة البوكمال شرقي سوريا

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :