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المقاومة العراقية تعلن مهاجمة هدف وسط الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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