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مسيّرة إسرائيلية تشن غارة على شقة سكنية في منطقة عرمون بجبل لبنان

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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