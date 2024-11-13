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سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلونا في مجموعات السيلة الحارثية يتصدون لقوات الإحتلال أثناء مرورها من أطراف البلدة بصليات كثيفة من الرصاص

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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