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طيران الإحتلال يشن للمرة الرابعة غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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