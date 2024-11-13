الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس - كتيبة جنين: يخوض مقاتلون في مجموعات اليامون معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :