الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي متواصل على بيت لاهيا شمالي غزة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :