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مراسل العالم: المقاومة نفذت 20 عملية ضد قوات الاحتلال

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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