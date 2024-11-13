المقاومة العراقية تقصف هدفين حيويين للاحتلال بطائرات مسيَّرة

العالم-العراق

وقالت المقاومة العراقية في بيان” “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر .. هاجم مجاهدونا هدفاً وسط الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”.

وفي بيان آخر أعلنت مهاجمة هدف آخر في شمال الأراضي المحتلة بالطيران المسيَّر.

وأكدت المقاومة في العراق استمرار “عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت المقاومة العراقية استهداف عدة “أهداف حيوية” في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

ونفذت المقاومة العراقية عددًا من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، التي استهدفت بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وتواصل شن هجمات على أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة.