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صفارات الانذار تدوي في افيفيم وبلدات عدة بالجليل الأعلى

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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