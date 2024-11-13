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صفارات الانذار تدوي في عدة بلدات بالجليل الأعلى نتيجة هجوم مسيرة لحزب الله

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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