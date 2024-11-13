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دوي الانفجار الذي سمع في مدينة دير البلح ناجم عن اطلاق القبة الحديدية صاروخا

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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