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ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال لتجمع أمام مستشفى كمال عدوان الى 6

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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