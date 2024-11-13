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جولة جديدة من غارات الاحتلال على لبنان والعاصمة بيروت

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

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