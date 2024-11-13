تحذيرات اسرائيلية جديدة لاستئناف قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

وأکد مراسل قناة العالم ان الانذارات التي ارسلها جيش الاحتلال تشمل 5 انذارات تتعلق بحارة حريک وتحذير يتعلق بمنطقة الغبيري.

وأشار مراسل العالم الی اطلاق نار تحذيري علی مناطق الضاحية الجنوبية من أجل تحذير سکان المباني المحددة في خارطة الاستهدافات من أجل الاخلاء الفوري لهذه الابنية.

وتوقع مراسل العالم ان يبدأ القصف الاسرائيلي الجديدة خلال دقائق من ارسال تقريره.

ويزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي وجود أهداف عسکرية ووسائل قتالية لحزب الله في الاماکن التي حددها، لکن هذه المزاعم تکررت عدة مرات وثبت ان الاحتلال لايستهدف سوی الاماکن المدنية.