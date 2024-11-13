استشهاد 6 فلسطينيين عند بوابة مستشفی کمال عدوان!

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان طائرة استطلاع اسرائيلية استهدفت بوابة مستشفی کمال عدوان، ما أدی الی استشهاد 6 مدنيين فلسطينيين واصابة أخرين.

وأکد مراسل العالم ان الشهداء الـ6 کانوا علی بوابة المستشفی حين استهدفتهم الطائرة الاسرائيلية.

وأشار مراسل قناة العالم الی قصف اسرائيلي آخر، لمنزل في بيت لاهيا، ما أدی الی استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين نقلوا الی مستشفی کمال عدوان.

وأکد مراسل العالم ان هذه المستشفی تعتبر نقطة اسعاف أولية، لکنها توقفت عن العمل بسبب الهجمات المتتالية الاسرائيلية عليها ونفاد الامکانيات الطبية فيها.