الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال يشن غارتين على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :