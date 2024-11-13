الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :