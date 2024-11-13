حزب الله يكشف حصيلة عملياته الجوية والبرية والصاروخية ضد الاحتلال

العالم - لبنان

ويواصل مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، التصدي للعدوان الإسرائيلي، ويكبدون جيش الاحتلال خسائر فادحة في عداده وعديده على امتداد محاور المواجهة.

وأعلنت غرفة عمليّات المقاومة أن قوات الاحتلال انسحبت من معظم البلدات التي كانت قد تقدمت إليها ولم تتمكن من تسجيل أي محاولات تسلل أو تقدم في البلدات الحدودية في القطاعين الغربي والشرقي، مشيرة إلى تنفيذ سلسلة عمليات بالصواريخ والمسيّرات والكمائن طالت نقاط تموضع وتجمع قوات الاحتلال المشاركة في التقدم داخل الأراضي اللبنانية وأكدت تكبيدها خسائر.

ووفق غرفة عمليات المقاومة فإن الحصيلة التراكمية لخسائر الاحتلال منذ بدء ما يسمى الهجوم البريّ في جنوب لبنان بلغت أكثر من 100 قتيل وألف جريح من ضباط وجنود إضافة إلى تدمير 43 دبابة ميركافا، و8 جرّافات عسكريّة، وآليّتي هامر، ومُدرّعتين، وناقلتي جند، فضلا عن إسقاط 4 مسيّرات من طراز هرمز 450 ومُسيّرَتين من طراز هرمز 900.

وأكدت المقاومة أن القرار الذي اتخذته قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإنتقال إلى المرحلة الثانية من الهجوم البري في جنوب لبنان لن يكون مصيره سوى الخيبة، وسيكون حصاده الحتمي المزيد من الخسائر والإخفاقات.

بيان المقاومة لفت الى أن عدد العمليّات التي نفذتها ضمن إطار سلسلة عمليّات خيبر منذ إنطلاقها وصل إلى 70 عمليّة، وقال إن المقاومة استهدفت 33 هدفا استراتيجيّا بعمق وصل حتى 145 كيلومترا جنوبي تل أبيب.

وعن القوّة الصاروخيّة تقول المقاومة إن مجموع عمليّاتها خلال معركة أولي البأس بلغ أكثر من 1020 عمليّة إطلاق متنوعة، 125 منها خلال الأسبوع الماضي فقط.

وبالنسبة للقوة الجوية فمنذ بدء معركة طوفان الأقصى نفذت المقاومة أكثر من 315 عمليّة، أُطلق خلالها أكثر من ألف مُسيّرة من مختلف الأحجام والمهام. منها أكثر من 105 عمليات أُطلق خلالها أكثر من 300 مُسيّرة، منذ بدء معركة أولي البأس.