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طيران الاحتلال يشن عدة غارات على لبنان والعاصمة بيروت

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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