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صفارات الانذار تدوي في معالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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