الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

18 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق من قطاع غزة منذ فحر اليوم

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :