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18 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق من قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

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