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الاعلام العبري: انهيار مبنى على جنود من الجيش جنوب لبنان

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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