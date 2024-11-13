الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: اردوغان يقول انه لا يزال يأمل في لقاء الرئيس السوري

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :