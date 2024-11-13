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الرئيس التركي: "اسرائيل" ستصبح اكثر عدوانية مادامت الاسلحة والذخيرة تتدفق اليها والوضع في فلسطين ولبنان سيزداد سوءا يوميا

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

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