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وزير الدفاع اليمني: حاملات الطائرات والبوارج والفرقاطات لثلاثي الشر ستبقى تحت ضربات صواريخنا البالستية والمجنحة وطائراتنا المسيرة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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