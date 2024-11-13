الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
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وزير الدفاع اليمني: قواتنا في جاهزية عالية ولدينا تكتيكات وخبرات فنية حديثة وليس بمقدور الامريكي والبريطاني ان يؤثر على عملياتنا

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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