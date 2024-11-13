إردوغان: قطعنا التجارة والعلاقات مع 'إسرائيل' ولدي أمل بلقاء الأسد

العالم - فلسطين

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال عودته من زيارتيه إلى السعودية لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وإلى أذربيجان لحضور قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 29".

وشدد أردوغان على أن "تحالف الشعب" (التركي الحاكم الذي يجمع حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية) حازم في قطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، مبينًا أن تركيا ستواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة.

وقال بهذا الخصوص: "قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل، ونقف مع فلسطين حتى النهاية".

وأوضح أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم الكيان الإسرائيلي، واتخذت خطوات ملموسة بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.

وفي جانب آخر من حديثه أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاؤلا تجاه سوريا وقال: لا يزال لدي أمل في أن نتمكن من الاجتماع مع الرئيس السوري بشار الاسد ونأمل أن نضع العلاقات السورية التركية على المسار الصحيح.

واضاف: مددنا يدنا للجانب السوري فيما يتعلق بالتطبيع، ونعتقد أن هذا التطبيع سيفتح الباب للسلام والهدوء في الأراضي السورية.