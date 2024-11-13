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سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال شرق حي الشجاعية بغزة
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مصادر لبنانية: شهيدان بغارة اسرائيلية استهدفت اطراف بلدة حناوية جنوبي البلاد
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مصادر عبرية: 3 صواريخ اطلقت منذ صباح اليوم من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف
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مصادر عبرية: 3 صواريخ اطلقت منذ صباح اليوم من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف
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الاحتلال يعترف بإصابة 3 جنود احدهم بحال خطيرة جنوبي لبنان بالساعات الاخيرة
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وزير الدفاع اليمني: قواتنا في جاهزية عالية ولدينا تكتيكات وخبرات فنية حديثة وليس بمقدور الامريكي والبريطاني ان يؤثر على عملياتنا
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وزير الدفاع اليمني: حاملات الطائرات والبوارج والفرقاطات لثلاثي الشر ستبقى تحت ضربات صواريخنا البالستية والمجنحة وطائراتنا المسيرة
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وزير الدفاع اليمني: مستمرون في اسنادنا للشعبين الفلسطيني واللبناني ولن تثنينا التهديدات والضغوط مهما كان حجمها
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الرئيس التركي: "اسرائيل" ستصبح اكثر عدوانية مادامت الاسلحة والذخيرة تتدفق اليها والوضع في فلسطين ولبنان سيزداد سوءا يوميا
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لرئيس التركي: "اسرائيل" ستصبح اكثر عدوانية مادامت الاسلحة والذخيرة تتدفق اليها والوضع في فلسطين ولبنان سيزداد سوءا يوميا
مصادر لبنانية: شهيدان بغارة اسرائيلية استهدفت اطراف بلدة حناوية جنوبي البلاد
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
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السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.