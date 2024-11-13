الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: شهيدان بغارة اسرائيلية استهدفت اطراف بلدة حناوية جنوبي البلاد

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :