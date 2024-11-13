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سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال شرق حي الشجاعية بغزة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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