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شهداء واصابات بقصف مسيرة لمنزل غربي خانيونس جنوب قطاع غزة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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