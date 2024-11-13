الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في بيريا قرب صفد شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :