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القسام تستهدف بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل قوات الاحتلال في نتساريم

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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