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مراسل العالم: الاعلام العبري يعلن مقتل 7 جنود بانهيار مبنى بقرية جنوب لبنان

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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