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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في عكا خشية تسلل طائرات مسيرة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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