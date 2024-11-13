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عدد ضحايا العدوان في غزة يرتفع الى 43712 شهيداً و103258 جريحاً

عدد ضحايا العدوان في غزة يرتفع الى 43712 شهيداً و103258 جريحاً
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 404 يوماً، إلى 43,712 شهيدا و103,258 إصابة.

العالم - فلسطين

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضحت أن مشافي قطاع غزة تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 47 شهيدًا و182 جريحاً، "جُلّهم من المدنيين وغالبيتهم نساء وأطفال".

ونوهت الصحة إلى أنه العشرات من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وحثت الوزارة ذوي شهداء والمفقودين على ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء عملية جمع البيانات عبر سجلات الرسمية.

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