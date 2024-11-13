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مقتل واعتقال 11 إرهابياً خلال الـ48 ساعة الماضية جنوب شرقي ايران

مقتل واعتقال 11 إرهابياً خلال الـ48 ساعة الماضية جنوب شرقي ايران
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم المناورات العملياتية للشهداء الأمنيين لحرس الثورة الاسلامية العميد أحمد شفائي مقتل 4 إرهابيين مرتزقة تابعين للكيان الصهيوني، واعتقال 7 آخرين من قبل القوات الأمنية خلال الـ 48 ساعة الماضية، بجنوب شرقي البلاد.

العالم- ايران

وبحسب العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة، اوضح العميد شفائي: ان المناورات العملياتية لشهداء الأمن في مقر القدس للقوات البرية لحرس الثورة وبمشاركة وحدات القوات الخاصة تتقدم بسرعة.

وأضاف: استمراراً لهذه المناورات وبفضل الله وبتنسيق القوات الاستخباراتية والعملياتية للمناورات وبدعم ومساندة من أبناء المحافظة الكرام خلال الـ 48 ساعة الماضية، قتل 4 إرهابيين مرتزقة تابعين للكيان الصهيوني و7 من عناصرهم سلموا أنفسهم لقوات الأمن.

وصرح شفائي: يتم تنفيذ مناورات الشهداء الأمنيين في المناطق المعلن عنها مسبقًا بهدف تعزيز وتقوية الأمن المستقر. والقوة البرية لحرس الثورة ستواصل عملياتها بارادة جديا حتى تحقيق أهداف المناورات بشكل كامل.

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