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موقع عبري: مقتل 8 جنود وضباط وعدة اصابات خطيرة بحدث أمني صعب جنوب لبنان

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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