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سلسلة غارات لطيران الاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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