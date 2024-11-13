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حزب الله يستهدف تجمعات ومستوطنات العدو ويتصدى لمسيّراته

حزب الله يستهدف تجمعات ومستوطنات العدو ويتصدى لمسيّراته
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

يواصل مجاهدو المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف تجمعات جنود العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة وفي المستوطنات، في إطار "معركة أولي البأس"، ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

العالم - لبنان

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعات لقوات الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة "مارون الراس" وفي مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخيّة.

كما واستهدفت المقاومة قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخية.

‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 12:15 من ظهر يوم الأربعاء 13-11-2024، مستوطنة كفار فراديم بصليةٍ صاروخية.

وتصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في وحدة الدفاع الجوّي لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع “هرمز 450” في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة. ‏ كما تصدى المجاهدون لطائرة مسيّرة اسرائيليّة ثانية من نوع “هرمز 900” في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة.

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة قاعدة تل نوف الجوّية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي جنوب شرق تل أبيب.

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كما نشر الاعلام الحربي مشاهد لمواصفات ووميزات صاروخ “فادي 6”

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