الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مدير مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بالاراضي المحتلة: الوضع كارثي شمال القطاع

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :