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مدير مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان: الوضع كارثي شمال قطاع غزة

الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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